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Какой сегодня праздник: что отмечают 3 апреля

Ссылка https://kuban24.tv/item/kakoj-segodnya-prazdnik-chto-otmechayut-3-aprelya
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 апреля
Фото nastya_gepp, pixabay.com

На эту дату приходится День рождения мобильного телефона. В 1973 году американский инженер Мартин Купер провел испытание собственного изобретения.

Купер впервые сделал звонок по «трубке» в конкурирующую корпорацию. «Трубка» весила больше килограмма.

День дурака, в отличие от всего остального мира, в Эстонии празднуется 3 апреля. Потому что горячие эстонцы, как известно, никуда не спешат.

В 1502 году 3 апреля началась четвертая экспедиция Христофора Колумба.

Это также День рождения кофемолки. Англичанин Джеймс Каррингтон получил патент на машину, перемалывающую кофейные зерна 3 апреля 1829 года.

В 1933 году в этот день советский хирург Юрий Вороной провел первую в мире операцию по пересадке почки человеку.

В 1995 году Федеральная служба контрразведки РФ была переименована в Федеральную службу безопасности. Президент Борис Ельцин 3 апреля подписал закон, на основании которого ФСБ является правопреемником ФСК.

День рождения штрих-кода — в 1973 году компания IBM представила универсальную технологию линейного штрихового кодирования, которое положило начало автоматизации процесса учета и отпуска товаров.

Из несерьезных, но милых праздников 3 апреля — День придумывания хороших примет.

В третий день апреля на Руси отмечали пробуждение от зимней спячки Водяного, русалок и всей водной нежити. Этот день называли Водопол, Переплут иногда Именинами Водяного или Никитой Водополом. Это был не праздник, а скорее, обряд, зародившийся на Руси в период двоеверия.

Именины в этот день у Владимира, Кирилла, Филимона, Фомы, Якова и Серафима.

Автор:

Ирина Филатова

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