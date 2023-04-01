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Какой сегодня праздник: что отмечают 2 апреля

Ссылка https://kuban24.tv/item/kakoj-segodnya-prazdnik-chto-otmechayut-2-aprelya
Какой сегодня праздник: что отмечают 2 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 2 апреля

В России 2 апреля отмечают День геолога — профессиональный праздник геологов, гидрогеологов, геохимиков и геофизиков, а также всех, кто так или иначе связан с разведкой, разработкой и добычей полезных ископаемых.

Геологическая отрасль — базовый системообразующий сегмент экономики страны. Благодаря труду геологоразведчиков Россия занимает лидирующие позиции в мире как по ресурсному потенциалу, так и по производству минерального сырья.

На эту же дату приходится День единения народов Беларуси и России. В этот день в 1996 году был подписан договор об образовании сообщества России и Белоруссии.

Международный день детской книги установил в 1967 году совет по детской и юношеской литературе. В этот день присуждается премия имени Ганса Христиана Андерсена. Также 2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

В 1718 году 2 апреля Петр I создал в Русском царстве Тайную канцелярию для расследования особо важных государственных преступлений. А в 1769 году в этот день русские войска в ходе русско-турецкой войны отбили у турок Таганрог.

В 1876 году 2 апреля на заключительном заседании Комиссии для изучения медиумических явлений Дмитрий Менделеев выступил с разоблачением медиумов, спиритов, экстрасенсов, «магнетизеров» и прочих оккультных шарлатанов.

Еще 2 апреля в 1912 году впервые в печати упомянули слово «джаз». «Джаз — это музыка, заставляющая людей трястись, прыгать и корчиться», — написали в одной из газет Лос-Анджелеса.

Также это Международный день проверки фактов. После Дня смеха и розыгрышей, отмечаемого накануне, его празднование весьма актуально.

День хорька, празднуемый 2 апреля, можно перепутать с Днем сурка. Но большой беды в этом нет. Еще 2 апреля отмечается День глюкофона. «Глюкофон» — это не плохо работающий телефон, как можно ошибочно подумать, если судить по названию. Глюкофон — это музыкальный инструмент, металлический барабан, издающий звуки, расширяющие сознание.

По народному календарю отмечается Фотинья Колодезница. Люди верили, что в этот день колодезная вода обладает целительной силой.

Именины 2 апреля у Светланы, Александры, Марии, Ульяны, Сергея, Максима, Ивана, Виктора, Василия, Никиты, Севастиана, Виссариона, Германа, Клавдии, Параскевы, Прасковьи, Фотины и Евфрасии.

Автор:

Ирина Филатова

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