Какой сегодня праздник: что отмечают 12 апреля

Международный день полета человека в космос празднуют во всем мире 12 апреля. В этот день в 1961 году человек впервые полетел в космос. Это был летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин. В России этот праздник называют просто — День космонавтики.

Во многих странах мира эта дата празднуется, хоть и называется по-разному: Всемирный день авиации и космонавтики, Ночь Юрия или Юрьева ночь.

В 1633 году 12 апреля в Риме начался судебный процесс над Галилео Галилеем. Ученый утверждал, что в центре мироздания находится Солнце, а Земля вращается вокруг него. Святая инквизиция обвинила ученого в публичной поддержке гелиоцентрической системы мира Николая Коперника, которую католическая церковь ранее осудила как еретическое учение. В результате процесса Галилей отказался от своих убеждений, но все равно был приговорен к пожизненному заключению, потом его заменили на домашний арест и пожизненный надзор инквизиции.

Кроме того, 12 апреля началась не только космическая эра, но и новая культурная эпоха — американский певец Билл Хейли в 1954 году записал песню, которая претендует на титул первого рок-н-ролла в истории. «Rock Around The Clock» услышали миллионы людей в разных странах планеты.

А 12 апреля 1975 года британский психолог в ходе лабораторного эксперимента зафиксировал феномен осознанного сновидения. В память об этом событии отмечается Международный день осознанных сновидений.

Во многих странах этот день посвящен вопросам воспитания потомства. На эту дату приходятся День единственного ребенка, День детей, Международный день беспризорных детей. Также 12 апреля отмечают праздник любимцев детей — Всемирный день хомяка.

По народному календарю отмечают день Ивана Лествичника. По приметам судили о будущей погоде и урожае.

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