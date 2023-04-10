Первый в космосе: история и традиции Дня космонавтики в России

Первый космический корабль-спутник с человеком на борту вышел на земную орбиту 12 апреля 1961 года. Первым человеком в космосе стал советский летчик-космонавт Юрий Гагарин. Чуть меньше, чем через год, был утвержден День космонавтики, который по сей день отмечают 12 апреля.

Он сказал: «Поехали!»

Каждый знает, что в свой полет Гагарин отправился на корабле-спутнике «Восток» с космодрома Байконур, один раз облетел вокруг Земли и приземлился в Саратовской области. Также всем известно, что перед стартом летчик произнес: «Поехали!». Но не все знают, что знаменитая фраза имеет свою историю.

Тренировками в Центре подготовки космонавтов руководил летчик-испытатель Герой Советского Союза Марк Лазаревич Галлай. Каждую тренировку он начинал командой «Поехали!». При этом сам Галлай рассказывал, что еще до Великой Отечественной войны перенял эту привычку от своего учителя — одного из летчиков-инструкторов ленинградского аэроклуба.

Первый в истории полет в космос продолжался 108 минут. Отмечается, что вероятность успешного исхода, по современным оценкам, не превышала 46%. Полет готовили в спешке и сильно рисковали.

После полета

После успешного полета Юрий Гагарин был удостоен звания Героя Советского Союза. В конце апреля 1961 года космонавт отправился с «миссией мира» за рубеж. За три года он посетил порядка 30 стран. Гагарин продолжил работать в Центре подготовки космонавтов в должностях командира отряда космонавтов и старшего инструктора-космонавта и замначальника ЦПК по летно-космической подготовке. Юрий Гагарин был дублером космонавта Владимира Комарова, который погиб 24 апреля 1967 года при возвращении с испытательного полета на «Союз-1» из-за неполадок парашютной системы.

Сделать День космонавтики всемирным предложил космонавт Герман Титов. В ноябре 1968 года на Генеральной конференции Международной авиационной федерации приняли решение утвердить 12 апреля как Всемирный день авиации и космонавтики.

Интересный факт: несмотря на постоянную занятость, Юрий Гагарин не забывал о своих хобби, он катался на водных лыжах и коллекционировал кактусы.

Первый космический полет остался единственным в карьере Гагарина. Он погиб в авиакатастрофе во Владимирской области 27 марта 1968 года в ходе тренировочного полета на самолете МиГ-15УТИ вместе с Героем Советского Союза, летчиком-инструктором Владимиром Серегиным.

В апреле 2011 года на заседании Генассамблеи ООН приняли резолюцию, утвердившую 12 апреля как Международный день полета человека в космос.

Как отмечают День космонавтики

В день первого полета человека в космос традиционно организуют тематические выставки, показы фильмов, флешмобы и акции. В школах обязательно проводят классные часы, на которых рассказывают о космосе и биографии известных космонавтов. С 2016 года проводится Гагаринский урок «Космос — это мы». Также регулярно организуют конкурсы детского творчества. В планетариях проводят экскурсии.

2016 год, в честь 55-летия легендарного полета, был объявлен Годом Юрия Гагарина. В его рамках запустили арт-проект «Мы верим в космос», посвященный самым интересным событиям в истории освоения космоса. Также в этом году в 20 городах РФ провели флешмоб «Подними голову!» и запустили в небо 108 тыс. воздушных шаров с портретом Гагарина. Торжества провели даже в пандемийный 2020 год — Московский Музей космонавтики запустил виртуальный проект #НеВыходиИзКосмоса. Каждый желающий мог посетить выставки, экскурсии и лекции в режиме онлайн через соцсети музея.

А как на Западе?

В некоторых странах ежегодно проводят Yuri’s Night (Ночь Юрия). Это неофициальный праздник для фанатов научной фантастики и любителей космоса впервые отметили в США в начале 2000‑х. Традиция прижилась. В разные годы Ночь Юрия отмечали писатель-фантаст Рэй Брэдбери и актеры сериала Star Trek.

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