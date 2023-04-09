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Какой сегодня праздник: что отмечают 10 апреля

Ссылка https://kuban24.tv/item/kakoj-segodnya-prazdnik-chto-otmechayut-10-aprelya
Какой сегодня праздник: что отмечают 10 апреля
Фото Nechaev, pixabay.com

Международный день движения сопротивления отмечается ежегодно 10 апреля. Он посвящен всем, кто противодействовал фашистским войскам Третьего рейха на оккупированных ими территориях во время Второй мировой войны.

В 1716 году указом Петра I была создана войсковая полевая почта. Эта дата отмечается в современной России как День фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных сил РФ.

А 10 апреля 1710 года в Англии вступил в силу первый в мире закон, охраняющий авторские права. Регистрация прав и регулирование отношений между заинтересованными сторонами было возложено на суды.

Из неофициальных праздников на эту дату приходится День объятий с вашей собакой. Его удобно отметить одновременно с Глобальным днем работы из дома.

Также 10 апреля — День круассанов с корицей, День банана, День рождения спички и День рождения английской булавки, а также День образования всероссийской партии любителей пива. Еще с 2015 года отмечают День гречки. Поводом для его празднования послужили шутки на фоне слухов о предстоящем дефиците некоторых, стратегических для россиян, продуктов.

Из профессиональных праздников 10 апреля — Всемирный день гомеопатии, из семейных — День брата и сестры.

По народному календарю отмечается Иларион — Выверни оглобли в честь святого Илариона Пеликитского.

Именины у Василия, Илариона, Ильи, Михаила, Саввы, Степана и Стефана.

Автор:

Ева Шварц

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