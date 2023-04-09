Какой сегодня праздник: что отмечают 10 апреля

Международный день движения сопротивления отмечается ежегодно 10 апреля. Он посвящен всем, кто противодействовал фашистским войскам Третьего рейха на оккупированных ими территориях во время Второй мировой войны.

В 1716 году указом Петра I была создана войсковая полевая почта. Эта дата отмечается в современной России как День фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных сил РФ.

А 10 апреля 1710 года в Англии вступил в силу первый в мире закон, охраняющий авторские права. Регистрация прав и регулирование отношений между заинтересованными сторонами было возложено на суды.

Из неофициальных праздников на эту дату приходится День объятий с вашей собакой. Его удобно отметить одновременно с Глобальным днем работы из дома.

Также 10 апреля — День круассанов с корицей, День банана, День рождения спички и День рождения английской булавки, а также День образования всероссийской партии любителей пива. Еще с 2015 года отмечают День гречки. Поводом для его празднования послужили шутки на фоне слухов о предстоящем дефиците некоторых, стратегических для россиян, продуктов.

Из профессиональных праздников 10 апреля — Всемирный день гомеопатии, из семейных — День брата и сестры.

По народному календарю отмечается Иларион — Выверни оглобли в честь святого Илариона Пеликитского.

Именины у Василия, Илариона, Ильи, Михаила, Саввы, Степана и Стефана.