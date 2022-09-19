К 229-летию Краснодара на Городской площади повесили главный праздничный баннер

Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Вывеску разместили на фасаде «здания с часами» по улице Красной, 124. Она посвящена Дню города, который пройдет 24 и 25 сентября.

«Цифра 229, плавно переходящая в 230, намекает на предстоящий для Краснодара в следующем году юбилей, а разноцветные круги внизу баннера символизируют знаменитую подсветку из светящихся шаров, которая заработает ко Дню города. Мы постарались сделать баннер символичным и ярким, но при этом лаконичным», — отметил главный архитектор Краснодара Артем Саламатин.

В Краснодаре также вывесят более тысячи флагов Российской Федерации, Кубани и краевой столицы. Они украсят улицы Красных Партизан, Ставропольскую, Северную и Красную. В скверах имени Горького, Пограничников, Тургеневском и имени Самойленко установят светящиеся неоновые шары.

В краевой столице уже проходят праздничные мероприятия. Во дворе Муниципального концертного зала открылась мультимедийная выставка «Новое народное». Посетить ее можно до 25 сентября с 18:00 до 22:00. Вход бесплатный.

На Пушкинской площади заработала ярмарка в рамках фестиваля «Хлеб да Соль». Посетить мероприятие можно до 25 сентября с 10:00 до 23:00.

Фестиваль народных культур «Эт[н]о мы» также открылся в Краснодаре. Передвижные площадки уже представили в скверах «Студенческом» и «Сердце Губернского». Также арт-площадки побывали на Школьном бульваре. В следующий раз посетить мероприятие можно будет 23 сентября в сквере имени Жукова, а 24 сентября — в «Субботнем», сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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