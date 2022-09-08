В честь 229-летия Краснодара в городе покажут шоу дронов

Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Шоу дронов впервые пройдет в Краснодаре. Оно не станет заменой ежегодному фейерверку, а лишь дополнит его.

«Шоу дронов — новинка для нашего города. Сейчас мы активно прорабатываем вопросы, связанные с его организацией. Дроны взлетят в ночное небо и через различные цветовые и анимационные решения будут показывать театральное представление. Это будет сюжетная программа с музыкальным аккомпанементом и закадровым голосом. Самое главное — представление будет про наш город», — рассказал начальник городского управления по делам молодежи Сергей Мальцев.

Празднование Дня города пройдет 25 сентября. На Главной городской площади разместят семь тематических площадок. На «Юмористической» можно выступить на профессиональной сцене. Соревнования и выступления спортсменов по воркауту пройдут на площадке для экстремальных видов спорта.

Местные модельеры покажут свои таланты, дефилируя на площадке «Креативные индустрии». Молодые дизайнеры продемонстрируют свои работы на площадке Garage-sale.

Также на площади 25 сентября заработает военно-историческая площадка. Представители мэрии выступят в зоне общественно-делового пространства. Горожане смогут задать им вопросы и обсудить будущее краевой столицы.

Все мероприятия на площадках пройдут с 13:00 до 19:00. Затем жителей и гостей Краснодара ожидает праздничный концерт, а после — шоу дронов, сообщает пресс-служба мэрии.

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