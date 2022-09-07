В честь Дня города для жителей Краснодара подготовили мультимедийную экскурсию

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Пешеходная экскурсия посвящена 229-летию со дня образования Краснодара. Пройти по маршруту все желающие смогут с 16 по 25 сентября — с 18:00 до 22:00.

Маршрут пройдет по улице Красной и прилегающим улицам — от первой управы Екатеринодара до администрации города.

Экскурсия включает в себя мультимедийные экспозиции, информационные арт-объекты, проекции на городских зданиях, выставки, мастер-классы и народный фестиваль. Узнать об истории города больше участники смогут с помощью аудиогида и QR-кодов.

Экскурсия стартует у Дома генерала Назарова на пересечении Красной и Комсомольской. На его фасаде разместят первую проекцию. Кроме того, здесь расположатся информационные стенды. Они расскажут о проекте и помогут построить мультимедийный маршрут.

На пересечении улиц Красной и Мира появятся QR-коды. С их помощью гости смогут узнать, как выглядели первый трамвайный перекресток и несохранившиеся гостиницы. Воспользовавшись QR-кодом, участники экскурсии увидят историческую панораму сквера имени Жукова.

Ключевой локацией станет мультимедийная выставка «Новое народное» во дворе Муниципального концертного зала КМТО «Премьера». Там представят ожившие снимки исторического Краснодара. А также световые инсталляции достопримечательностей города и другие мультимедийные экспозиции.

Помимо экскурсии жителей и гостей города будут ждать пять передвижных арт-площадок фестиваля народной культуры «Эт[н]о мы».

Площадки фестиваля будут работать 17 сентября в сквере «Сердце Губернского», 18 сентября — на Школьном бульваре в Юбилейном микрорайоне. Также 23 сентября в сквере имени Жукова, а 24 сентября в сквере «Субботний» в Комсомольском микрорайоне.

Все арт-площадки будут работать с 17:00 до 18:30. Большой гала-концерт участников фестиваля «Эт[н]о мы» пройдет 25 сентября на Казачьей площади Краснодара. Начало в 17:00

Также в рамках фестиваля можно будет принять участие в экскурсии «Первая Екатерининская гимназия». Нужна предварительная запись, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре готовятся отметить 229-летие города.