В Краснодаре на ярмарке «Хлеб да соль» можно приобрести мясные деликатесы, мед и ягоды

Видео канала «Кубань 24»

На Пушкинской площади готовят к открытию гастрономическую ярмарку «Хлеб да соль». На ее территории заработает ресторанный дворик. Мясные деликатесы, мед, специи, грибы и ягоды, изделия ручной работы — все это представят местные производители.

Также в выходные дни гостей будут развлекать кубанские творческие коллективы.

«Мы находимся на Пушкинской площади. Это место станет центром проведения всех мероприятий ярмарки. Пока еще идет подготовка, поэтому сейчас здесь не так многолюдно. Но лавки уже развернули, и продавцы показывают свои товары, среди которых есть, например, изделия ручной работы, мясные и рыбные деликатесы. Помимо этого, тут можно купить и совсем необычные товары, к примеру, колбасу из медведя, бобра или лося.

Открытие ярмарки состоится в 19:00. Здесь на сцене будут выступать творческие коллективы. Сегодня и все выходные нас ожидают выступления фолк- и кавер-групп, танцоров, музыкантов и других артистов. Полную программу ярмарки можно посмотреть на сайте администрации Краснодара», — сообщила корреспондент Владислава Гизикова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ко Дню города в Краснодаре пройдет ярмарка «Хлеб да соль».