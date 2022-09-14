Ко Дню города в Краснодаре пройдет ярмарка «Хлеб да соль»

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Праздничные мероприятия пройдут на Пушкинской площади с 16 по 25 сентября с 10:00 до 23:00.

На площади развернется ярмарка с ресторанным двориком. Гости праздника смогуи приобрести мясные деликатесы, грибы, ягоды, мед, восточные специи и другие продукты от кубанских производителей.

С 16 по 18 сентября на площади будут также выступать творческие коллективы с концертными номерами — группы Fellini, фолк «Берега», «Сандали», «Народный драйв». Гости мероприятия также смогут принять участие в танцевальных мастер-классах и конкурсах. Интерактивные локации будут работать с 10:00 до 18:00.

Открытие фестиваля состоится 16 сентября в 17:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.