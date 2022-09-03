В Краснодаре стартовал осенний сезон ярмарок выходного дня

Фото пресс-службы администрации Краснодара

В краевом центре 3 сентября открылись пять торговых точек. Фермеры из 16 районов Кубани привезли туда 90 т продукции. Ярмарки будут работать до 15:00.

Сельхозтоваропроизводители края предлагают горожанам свежие сезонные овощи и фрукты по доступным ценам. На базарах обеспечено соблюдение всех санитарных требований Роспотребнадзора.

Ярмарки доступны в Краснодаре по пяти адресам:

— Одесская (вблизи дома № 48);

— Бургасская (вблизи дома № 31/1);

— Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 26);

— Героя Яцкова (вблизи дома № 11);

— им. Архитектора Ишунина (вблизи строения № 7, к. 1).

На сайте мэрии Краснодара есть раздел, в котором можно найти ближайшую к дому ярмарку выходного дня, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

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