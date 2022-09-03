В Краснодаре стартовал осенний сезон ярмарок выходного дня
Общество
03.09.2022 08:42
В краевом центре 3 сентября открылись пять торговых точек. Фермеры из 16 районов Кубани привезли туда 90 т продукции. Ярмарки будут работать до 15:00.
Сельхозтоваропроизводители края предлагают горожанам свежие сезонные овощи и фрукты по доступным ценам. На базарах обеспечено соблюдение всех санитарных требований Роспотребнадзора.
Ярмарки доступны в Краснодаре по пяти адресам:
— Одесская (вблизи дома № 48);
— Бургасская (вблизи дома № 31/1);
— Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 26);
— Героя Яцкова (вблизи дома № 11);
— им. Архитектора Ишунина (вблизи строения № 7, к. 1).
На сайте мэрии Краснодара есть раздел, в котором можно найти ближайшую к дому ярмарку выходного дня, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
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