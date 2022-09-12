В Краснодаре 16 сентября откроется мультимедийная выставка «Новое народное»
Выставка будет работать с 16 по 25 сентября — с 18:00 до 22:00. Она стартует в рамках проекта «Выход в город» во дворе концертного зала «Премьера» на улице Красной, 122.
Выставка будет посвящена 229-летию Краснодара. Жители и гости города смогут увидеть ожившие исторические фотографии. Их ретушировали и увеличивали при помощи нейросетей.
Маршрут проекта «Выход в город» стартует на улице Красной у Дома генерала Назарова. И пройдет по прилегающим улицам — от первой управы Екатеринодара до нынешней мэрии.
На протяжении всего маршрута жители и гости краевой столицы смогут ознакомиться с обликом города в разные времена. Для зрителей подготовили мультимедийные экспозиции, информационные арт-объекты, проекции на городских зданиях, выставки, мастер-классы и народный фестиваль. При помощи аудиогидов и QR-кодов участники выставки смогут больше узнать об истории города.
Кроме того, с 16 по 25 сентября в городе будут работать пять передвижных арт-площадок фестиваля народной культуры «Эт[н]о мы».
- 16 сентября в сквере «Студенческом» в Пашковском жилом массиве;
- 17 сентября в сквере «Сердце Губернского»;
- 18 сентября на Школьном бульваре в Юбилейном микрорайоне;
- 23 сентября в сквере имени Жукова;
- 24 сентября в сквере «Субботнем» в Комсомольском микрорайоне.
Каждая арт-площадка будет работать с 17:00 до 18:30. Большой гала-концерт участников фестиваля «Эт[н]о мы» состоится 25 сентября на Казачьей площади Краснодара. Начало в 17:00.
С 16 по 18 сентября, а также с 23 по 25 сентября в здании бывшей пятой женской гимназии на улице Чапаева, 85/1 организуют мастер-классы народных ремесел «Эт[н]о мы». В дни мероприятий на Красноармейской, 32 горожане смогут присоединиться к экскурсии «Первая Екатерининская гимназия».
Посетить их можно будет по предварительной записи на официальном сайте проекта «Выход в город», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в День города в Краснодаре в городе покажут шоу дронов.
- 85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
- В Анапе мужчины в камуфляжной форме избили водителя на дороге
- В Сочи спасатели эвакуировали туристку, повредившую ногу по дороге к водопаду Чудо-Красотка
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Казаки из отряда «Кубань» отразили атаку противника на Красный Лиман
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?