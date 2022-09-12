В Краснодаре 16 сентября откроется мультимедийная выставка «Новое народное»

Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Выставка будет работать с 16 по 25 сентября — с 18:00 до 22:00. Она стартует в рамках проекта «Выход в город» во дворе концертного зала «Премьера» на улице Красной, 122.

Выставка будет посвящена 229-летию Краснодара. Жители и гости города смогут увидеть ожившие исторические фотографии. Их ретушировали и увеличивали при помощи нейросетей.

Маршрут проекта «Выход в город» стартует на улице Красной у Дома генерала Назарова. И пройдет по прилегающим улицам — от первой управы Екатеринодара до нынешней мэрии.

На протяжении всего маршрута жители и гости краевой столицы смогут ознакомиться с обликом города в разные времена. Для зрителей подготовили мультимедийные экспозиции, информационные арт-объекты, проекции на городских зданиях, выставки, мастер-классы и народный фестиваль. При помощи аудиогидов и QR-кодов участники выставки смогут больше узнать об истории города.

Кроме того, с 16 по 25 сентября в городе будут работать пять передвижных арт-площадок фестиваля народной культуры «Эт[н]о мы».

16 сентября в сквере «Студенческом» в Пашковском жилом массиве;

17 сентября в сквере «Сердце Губернского»;

18 сентября на Школьном бульваре в Юбилейном микрорайоне;

23 сентября в сквере имени Жукова;

24 сентября в сквере «Субботнем» в Комсомольском микрорайоне.

Каждая арт-площадка будет работать с 17:00 до 18:30. Большой гала-концерт участников фестиваля «Эт[н]о мы» состоится 25 сентября на Казачьей площади Краснодара. Начало в 17:00.

С 16 по 18 сентября, а также с 23 по 25 сентября в здании бывшей пятой женской гимназии на улице Чапаева, 85/1 организуют мастер-классы народных ремесел «Эт[н]о мы». В дни мероприятий на Красноармейской, 32 горожане смогут присоединиться к экскурсии «Первая Екатерининская гимназия».

Посетить их можно будет по предварительной записи на официальном сайте проекта «Выход в город», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в День города в Краснодаре в городе покажут шоу дронов.