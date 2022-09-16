В Краснодаре 16 сентября стартует фестиваль народных культур «Эт[н]о мы»
Первый этап фестиваля «Эт[н]о мы» начнется в 17:00 в сквере «Студенческом». Мероприятие продлится до 25 сентября в рамках проекта «Выход в город».
С 16 по 25 сентября в Краснодаре будут работать пять передвижных арт-площадок. Горожане посмотрят концерты, выставки работ ремесленников и примут участие в мастер-классах. Первая из них откроется сегодня в 17:00 в сквере «Студенческом» Пашковского жилого массива.
«Краевой центр всегда славился прекрасными музыкантами и исполнителями в различных сферах искусства, мастерами-умельцами, талантливыми художниками. Фестиваль призван объединить на одной площадке многообразие традиций и культур народов, проживающих в Краснодаре», — отметила начальник городского управления культуры Ирина Удовицкая.
Расписание передвижных выставок:
- 16 сентября в сквере «Студенческом» в Пашковском жилом массиве;
- 17 сентября в сквере «Сердце Губернского»;
- 18 сентября в Школьном бульваре в Юбилейном микрорайоне;
- 23 сентября в сквере Жукова;
- 24 сентября в сквере «Субботнем» в Комсомольском микрорайоне.
Все арт-площадки будут работать с 17:00 до 18:30. Большой гала-концерт участников фестиваля «Эт[н]о мы» состоится 25 сентября в 17:00 на Казачьей площади Краснодара.
Также с 16 по 25 сентября с 18:00 до 22:00 будет открыта мультимедийная выставка «Новое народное». Посетить ее может каждый желающий совершенно бесплатно.
На улице Чапаева, 85/1 в здании бывшей пятой женской гимназии с 16 — 18 и с 23 — 25 сентября пройдут мастер-классы народных ремесел. В те же дни на улице Красноармейской, 32 в 16:00 состоится экскурсия «Первая Екатерининская гимназия».
Чтобы посетить эти выставки, необходимо предварительно записаться на официальном сайте проекта «Выход в город», сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
Читайте также: ко Дню города в Краснодаре пройдет ярмарка «Хлеб да соль».
- Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
- В Краснодарском крае на выходных ожидается 37-градусная жара
- ФК «Краснодар» объявил о прекращении сотрудничества с «Матч ТВ» из-за инцидента с Кордобой
- Ольга Бузова купила в Сочи дом за 35 млн рублей
- Крупнейший российский застройщик жилья лишился прав на проект в Сочи из-за дома Щусева
- В Сочи полиция проводит проверку после сообщения о грузовике с полуживыми бездомными собаками