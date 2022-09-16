В Краснодаре 16 сентября стартует фестиваль народных культур «Эт[н]о мы»

Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Первый этап фестиваля «Эт[н]о мы» начнется в 17:00 в сквере «Студенческом». Мероприятие продлится до 25 сентября в рамках проекта «Выход в город».

С 16 по 25 сентября в Краснодаре будут работать пять передвижных арт-площадок. Горожане посмотрят концерты, выставки работ ремесленников и примут участие в мастер-классах. Первая из них откроется сегодня в 17:00 в сквере «Студенческом» Пашковского жилого массива.

«Краевой центр всегда славился прекрасными музыкантами и исполнителями в различных сферах искусства, мастерами-умельцами, талантливыми художниками. Фестиваль призван объединить на одной площадке многообразие традиций и культур народов, проживающих в Краснодаре», — отметила начальник городского управления культуры Ирина Удовицкая.

Расписание передвижных выставок:

16 сентября в сквере «Студенческом» в Пашковском жилом массиве;

17 сентября в сквере «Сердце Губернского»;

18 сентября в Школьном бульваре в Юбилейном микрорайоне;

23 сентября в сквере Жукова;

24 сентября в сквере «Субботнем» в Комсомольском микрорайоне.

Все арт-площадки будут работать с 17:00 до 18:30. Большой гала-концерт участников фестиваля «Эт[н]о мы» состоится 25 сентября в 17:00 на Казачьей площади Краснодара.

Также с 16 по 25 сентября с 18:00 до 22:00 будет открыта мультимедийная выставка «Новое народное». Посетить ее может каждый желающий совершенно бесплатно.

На улице Чапаева, 85/1 в здании бывшей пятой женской гимназии с 16 — 18 и с 23 — 25 сентября пройдут мастер-классы народных ремесел. В те же дни на улице Красноармейской, 32 в 16:00 состоится экскурсия «Первая Екатерининская гимназия».

Чтобы посетить эти выставки, необходимо предварительно записаться на официальном сайте проекта «Выход в город», сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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