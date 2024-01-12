Из-за шторма приостановили движение маломерных судов в порту Сочи

Днем 12 января в акватории моря в районе морпорта Сочи наблюдается сильный ветер и шторм.

В связи с непогодой, выход маломерных судов в море приостановили. При этом выход пассажирского лайнера Astoria Grande из порта Сочи в Турцию запланирован на 13 января по расписанию, сообщает «РИА Новости».

В ближайшие три дня синоптики прогнозируют в Сочи существенное понижение температуры до минусовых отметок и шторм, а в горной местности – обильные снегопады и гололедицу. В готовность привели более 1 тыс. специалистов и около 400 единиц спецтехники. В Лазаревском районе при необходимости для автомобилистов развернут мобильный пункт обогрева

Жителей и гостей Сочи просят не использовать личный автомобиль для поездок в горный кластер, а также воздержаться от отдыха у моря и рек, сообщает пресс-служба администрации Сочи в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 12 по 14 января в Сочи ожидаются дождь, переходящий в мокрый снег и снег. Температура воздуха понизится ночью до -7°C. На дорогах возможна гололедица. На курортах Сочи из-за непогоды закрыли горнолыжные трассы.

В Краснодарском крае 12 января продолжают действовать сразу несколько штормовых предупреждений. Ожидается гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В отдельных районах региона прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 м/с. На всех трассах региона дежурят наряды ДПС. В Краснодаре подготовили 54 снегоуборочные машины, которые готовы выйти на расчистку и обработку дорог.