Из-за подтопления насосной станции частично приостановили водоснабжение в Туапсе

По данным мэрии города, водоснабжение приостановлено 9:45 12 июля.

В связи с подтоплением насосной станции на территории нефтеперерабатывающего завода приостановлена подача холодной воды на Грознефть: улицы Верхнекордонную, Нижнекордонную, Пархоменко, Туапсинскую, Волгоградскую, Ялтинскую, Адлеровскую, Грибоедова, а также в село Краянское. На улицы Звездную и Адмирала Макарова вода подаваться будет.

Уточняется, что воду отключили до тех пор, пока с насосной станции не откачают воду и не запустят насос. Водоснабжение остальных микрорайонов города ведется в прежнем режиме. Водозаборные сооружения в Туапсе работают, сообщает пресс-служба администрации города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 12 июля на Туапсинский район обрушился сильный ливень. За три часа выпало 144 мм осадков. Потоки воды с гор подтопили автотрассы, улицы и дворы. На дороге в Лермонтово вода поднялась на метр, движение перекрыто в нескольких местах трассы А-147.

В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях ввели режим ЧС. Всего в Туапсинском районе из-за сильных ливней подтоплены 9 населенных пунктов.