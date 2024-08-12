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Из Краснодара в третий раз отправили гуманитарную помощь жителям Курской области

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-krasnodara-v-tretij-raz-otpravili-gumanitarnuyu-pomoshh-zhitelyam-kurskoj-oblasti
Видео канала «Кубань 24»

Фонд «Добро и Дело» собрал новую партию гуманитарного груза для жителей Курской области, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения из-за ведения боевых действий в регионе.

Третью машину загрузили посылками и пакетами с продуктами питания, средствами личной гигиены, одеждой, посудой и бытовой химией. Все это в пункт приема в Краснодаре приносили неравнодушные местные жители.

Также люди отправляли денежные пожертвования в Кубанский фонд. Все собранные средства также пойдут на закупку гуманитарной помощи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», украинские войска атаковали территорию Курской области утром 6 августа. По данным на 7 августа, в результате активных боев в приграничной территории Курской области украинская армия потеряла 260 человек и 50 единиц бронетехники.

Губернатор Вениамин Кондратьев выразил соболезнования близким погибших от атак ВСУ в Курской области. Президент Владимир Путин назвал атаку на Курскую область «масштабной провокацией киевского режима».

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