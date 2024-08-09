Поезд Адлер — Калининград изменил маршрут из-за атаки на Курскую область

Для обеспечения безопасности пассажиров, частично изменили маршрут двух поездов, следующих по территории Курской области.

Речь идет о поездах № 360/359 Адлер — Калининград с датами отправления с 7 по 12 августа и № 141/142 Курск — Москва с отправлением с 8 по 13 августа.

Поезда Адлер — Калининград в ближайшие дни вместо участка Льгов — Курчатов — Брянск проследуют по участку Курск — Орел — Брянск с исключением станций Курчатов, Льгов-Киевский, Дмитриев-Льговский, Комаричи и Навля, сообщает пресс-служба РЖД в Telegram.

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