ГУ МВД: полиция не применяла табельное оружие во время массовой драки в Афипском

Массовая драка произошла вечером 7 сентября у Дома культуры на улице Победы в поселке Афипском Северского района. Ее участниками стали около полусотни человек.

Правоохранители отметили, что в ряде СМИ распространяется недостоверная информация об этом происшествии.

«По результатам проведенных проверочных мероприятий установили, что при урегулировании конфликта сотрудники полиции не применяли табельное оружие. Также не подтвердилась информация о том, что имели место автоматные очереди», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по словам очевидцев, конфликт между местными жителями и приезжими возник из-за некорректных высказываний в адрес идущей по улице девушки. После массовой драки в Афипском в СК РФ возбудили дело о хулиганстве.

Жители и представители администрации поселка Афипского 9 сентября собрались в местном ДК и потребовали освободить задержанных земляков, поскольку не они инициировали этот конфликт.

В результате 12 участникам драки назначили от двух до семи суток административного ареста, еще одного мужчину задержали в рамках расследования уголовного дела.