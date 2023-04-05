Главные заявления Владимира Путина на заседании Совета безопасности РФ
После принятия верительных грамот у вновь прибывших послов иностранных государств президент России Владимир Путин 5 апреля в режиме видеоконференции провел заседание Совбеза. Речь шла о новых регионах России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Лично в ситуационном центре президента РФ присутствовали врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Основные высказывания президента РФ
Восстановление
— Главная задача — сделать все, чтобы как можно быстрее интегрировать новые регионы страны в экономическое, правовое, образовательное пространство России.
— Сейчас активно восстанавливаются жилье, дороги, объекты образования, культуры, здравоохранения, запускаются промышленные и сельхозпредприятия, создаются новые рабочие места, регулярно выплачиваются пенсии и социальные пособия, начал действовать механизм льготной ипотеки под 2 % годовых.
— В Мариуполе развернуто масштабное строительство, люди работают даже ночью. Видно, что город меняется, но важно, чтобы положительные сдвиги происходили во всех городах и во всех населённых пунктах всех четырех регионов.
Напряженная обстановка
— Обстановка в этих регионах остается напряженной. Киевский режим продолжает совершать тяжкие преступления против мирных граждан. Никого не жалеют, подвергают города и поселки ракетным ударам и обстрелам, устраивают теракты.
— Неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов, но и в других регионах.
Безопасность граждан
— МВД и другим структурам нужно прилагать максимум усилий для безопасности жителей в новых регионах РФ, защитить их от произвола и насилия.
— До 1 июня 2023 года должно быть завершено создание в новых субъектах Федерации территориальных подразделений правоохранительных органов и спецслужб.
— Необходимо отлаживать систему своевременного информирования людей об основных угрозах безопасности, незамедлительно реагировать на обращения граждан и налаживать каналы постоянной обратной связи.
— В поле особого внимания должен быть незаконный оборот наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатки. В том числе нужно оперативно реагировать на попытки их вывоза из зоны проведения специальной военной операции в другие регионы России.
Пропаганда и след Запада
— В подготовке диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб.
— Следует жестко пресекать пропагандистскую, информационную агрессию неонацистов и их прозападных покровителей, разоблачать ложь, провокации, подтасовки фактов, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
— Противник использует для запугивания людей свое «недобитое пока подполье», в том числе разного рода неонацистские и другие радикальные группировки.
— Абсолютное большинство граждан в новых регионах сделали свой осознанный исторический выбор, выступают за единство с Россией. Они должны знать, видеть и чувствовать, что за ними — вся наша большая страна, и мы должны сделать все, чтобы их защитить.
Главные заявления вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
— За прошедший год в новых регионах РФ построено и реконструировано 9,5 тыс. объектов, в том числе под обстрелами ВСУ.
— В новых регионах построены сотни километров газопроводов, в запорожской области создана независимая от Украины система снабжения.
— В Мариуполе уже восстановлено 11 тыс. домов, в этом году их количество нарастят.
— Водовод для снабжения ДНР водой полностью готов, в ближайшее время она поступит в донецкую агломерацию.
— Правительство России готовит программу, чтобы за три года привести дороги в новых регионах в нормативное состояние, это 21 тыс. км.
— В ближайшее время ситуация с сотовой связью в новых регионах будет кардинально улучшена.
— 64% от численности населения новых регионов России регулярно получают пенсии.
— В новых регионах РФ начинают возводить дома под льготную ипотеку в 2%.
Цитаты по ТАСС, пресс-службе Кремля.
Читайте также: основные заявления Владимира Путина на церемонии вручения верительных грамот.
- Пропавший в Сочи отец хоккеиста Матвея Мичкова найден погибшим
- В суд ушло дело пластического хирурга, который изуродовал модель из Сочи и лишил ее возможности моргать
- ЧП на шлюзе Краснодарского водохранилища: в Адыгее с подтопленных дачных участков эвакуировали 65 человек
- Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий опустился на 33 строчку в рейтинге самых богатых россиян
- В РЖД заявили, что в 2023 году реконструировать вокзал Краснодар-1 не будут
- На сухогрузе «Краснодар» торжественно подняли флаг кубанской столицы