Главные заявления Владимира Путина на заседании Совета безопасности РФ

После принятия верительных грамот у вновь прибывших послов иностранных государств президент России Владимир Путин 5 апреля в режиме видеоконференции провел заседание Совбеза. Речь шла о новых регионах России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Лично в ситуационном центре президента РФ присутствовали врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Основные высказывания президента РФ

Восстановление

— Главная задача — сделать все, чтобы как можно быстрее интегрировать новые регионы страны в экономическое, правовое, образовательное пространство России.

— Сейчас активно восстанавливаются жилье, дороги, объекты образования, культуры, здравоохранения, запускаются промышленные и сельхозпредприятия, создаются новые рабочие места, регулярно выплачиваются пенсии и социальные пособия, начал действовать механизм льготной ипотеки под 2 % годовых.

— В Мариуполе развернуто масштабное строительство, люди работают даже ночью. Видно, что город меняется, но важно, чтобы положительные сдвиги происходили во всех городах и во всех населённых пунктах всех четырех регионов.

Напряженная обстановка

— Обстановка в этих регионах остается напряженной. Киевский режим продолжает совершать тяжкие преступления против мирных граждан. Никого не жалеют, подвергают города и поселки ракетным ударам и обстрелам, устраивают теракты.

— Неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов, но и в других регионах.

Безопасность граждан

— МВД и другим структурам нужно прилагать максимум усилий для безопасности жителей в новых регионах РФ, защитить их от произвола и насилия.

— До 1 июня 2023 года должно быть завершено создание в новых субъектах Федерации территориальных подразделений правоохранительных органов и спецслужб.

— Необходимо отлаживать систему своевременного информирования людей об основных угрозах безопасности, незамедлительно реагировать на обращения граждан и налаживать каналы постоянной обратной связи.

— В поле особого внимания должен быть незаконный оборот наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатки. В том числе нужно оперативно реагировать на попытки их вывоза из зоны проведения специальной военной операции в другие регионы России.

Пропаганда и след Запада

— В подготовке диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб.

— Следует жестко пресекать пропагандистскую, информационную агрессию неонацистов и их прозападных покровителей, разоблачать ложь, провокации, подтасовки фактов, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

— Противник использует для запугивания людей свое «недобитое пока подполье», в том числе разного рода неонацистские и другие радикальные группировки.

— Абсолютное большинство граждан в новых регионах сделали свой осознанный исторический выбор, выступают за единство с Россией. Они должны знать, видеть и чувствовать, что за ними — вся наша большая страна, и мы должны сделать все, чтобы их защитить.

Главные заявления вице-премьера РФ Марата Хуснуллина

— За прошедший год в новых регионах РФ построено и реконструировано 9,5 тыс. объектов, в том числе под обстрелами ВСУ.

— В новых регионах построены сотни километров газопроводов, в запорожской области создана независимая от Украины система снабжения.

— В Мариуполе уже восстановлено 11 тыс. домов, в этом году их количество нарастят.

— Водовод для снабжения ДНР водой полностью готов, в ближайшее время она поступит в донецкую агломерацию.

— Правительство России готовит программу, чтобы за три года привести дороги в новых регионах в нормативное состояние, это 21 тыс. км.

— В ближайшее время ситуация с сотовой связью в новых регионах будет кардинально улучшена.

— 64% от численности населения новых регионов России регулярно получают пенсии.

— В новых регионах РФ начинают возводить дома под льготную ипотеку в 2%.

Цитаты по ТАСС, пресс-службе Кремля.

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