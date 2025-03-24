Путин провел рабочую встречу с главой Кубани Вениамином Кондратьевым. Главное

Президент России Владимир Путин 24 марта в Кремле принял губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Глава региона доложил о социально-экономическом развитии Кубани за время его руководства.

Экономика

— В 2015 году ВРП был 1,8 трлн рублей, а по итогам 2024 года составил 5,5 трлн рублей — вырос практически в три раза.

— Бюджет края в 2015 году составлял 190 млрд рублей, а по итогам 2024 года составил 566 млрд рублей.

— На этот год расходы составили 650 млрд рублей — выросли практически в три раза.

— С 2015 года объем промышленной продукции увеличился в 2,5 раза и по итогам 2024 года составил 620 млрд рублей. Краснодарский край — третий регион в России по развитию промышленности.

— Фонд развития промышленности составляет 10 млрд рублей.

Курорты

— За 10 лет объем инвестиций в курортную сферу увеличился в 100 раз.

— В 2024 году в эксплуатацию введено 30 отелей.

«Сейчас в стройке 63 отеля, объем инвестиций — 730 млрд рублей. Это мы получим еще плюс 33 тыс. четырех-, пятизвездочных номеров в ближайший год. Это, конечно, совсем другой уровень», — доложил Кондратьев.

— Проектируются 17 очистных сооружений для строительства на побережье.

Сельское хозяйство

— В 2024 году на Кубани собрано 13,8 млн тонн зерновых, 10,3 млн тонн пшеницы. 100% посевов — семена отечественной селекции.

«Предмет гордости – Центр зерна России [Национальный центр зерна имени Лукьяненко], который расположен в Краснодаре. У нас 100 % посевов – это семена пшеницы нашей отечественной селекции. Как и риса – 100 % отечественная селекция, так и сои – 100 % отечественная селекция», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

— По питьевому молоку край занимает первое место в России, второе место — по сырому молоку.

— В топ-5 Кубань по фруктам и овощам.

— В пятерке — по мясу, яйцам и птице.

— За пять лет в Краснодарском крае на 6,5 тыс. га увеличились площади виноградников.

— Производство саженцев увеличилось в 4 раза, а производство игристых вин – в 2,5 раза.

Образование, медицина, физкультура, спорт

— За 7 лет построили 105 школ, 213 детских садов, 148 фельдшерско-акушерских пунктов.

— В 2025 году планируется завершить строительство 12 школ, 21 детского сада и 38 ФАПов.

— Построено 176 спортивных объектов. В каждом из 44 муниципалитетов будет центр единоборств. В школах введены уроки самбо, которые посещают 525 тыс. детей. Из них 9,5 тыс. — это уже спортсмены-самбисты.

«Вы были, когда мы открыли Дворец самбо. Это как система уже. У нас [построены] районные центры единоборств, Дворец самбо — получилась система занятий самбо в крае. Дворец самбо, конечно, – предмет национальной гордости, потому что это наш национальный вид спорта: в графе происхождения самбо указывается Россия. Второй вид спорта — это художественная гимнастика. Надеюсь, что тоже, если нам повезет, Вы приедете. Мы начинаем в этом году строить дворец художественной гимнастики», — сообщил Кондратьев.

Владимир Путин отметил, что необходимо обратить внимание на кадры для бригад скорой помощи в крае, а также своевременный ремонт и обновление фельдшерско-акушерских пунктов.

«Мы это максимально стараемся запараллелить — и новые строить, но и понимать, что там, где люди приходят в уже существующие, они должны приходить в нормальные условия», — ответил Кондратьев.

Поддержка СВО

— В 2026 году будет сдан реабилитационный центр для участников СВО на 500 человек под Краснодаром.

«В красивом месте, на берегу реки. 15 га площадь в целом территории с парком. Современнейший центр. Конечно, мы очень торопимся, чтобы он все-таки начал функционировать, потому что он очень нужен», — рассказал губернатор.

Напутствие президента

Владимир Путин отметил, что в сентябре состоятся выборы, на которых Кубань будет выбирать губернатора.

«Для меня очень важно получить вашу поддержку и согласие. И только при вашей поддержке и согласии я готов буду выдвинуть свою кандидатуру на новый пятилетний срок», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Президент высоко оценил проделанную за последние годы работу руководства в Краснодарском крае и поручил главе региона еще больше напрямую общаться с людьми — жителями Кубани.