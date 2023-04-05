Основные заявления Владимира Путина на церемонии вручения верительных грамот

В Александровском зале Большого Кремлевского дворца президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств.

В церемонии приняли участие 17 послов — США, ЕС, Дании, Парагвая, Омана, Сирии, Северной Македонии, Норвегии, Экваториальной Гвинеи, Мексики, Гондураса, Зимбабве, Абхазии, Ирака, Камбоджи, Гвинеи, Брунея-Даруссалама.

Верительная грамота — это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность представителя государства.

Президент на церемонии принимает грамоты послов и выступает с речью об отношениях страны с этими государствами.

Главное из заявлений Владимира Путина

— Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми странами без исключения, не собирается изолироваться;

— Ситуация в мире сейчас непростая, накопилось много противоречий;

— Россия не имеет предвзятых или враждебных намерений к каким-либо странам;

— Россия будет активно проводить взвешенную многовекторную внешнюю политику;

— Сирия — надежный партнер и союзник России;

— Россия продолжит помогать Сирии в восстановлении после землетрясений, а также в нормализации обстановки в целом;

— Путин отметил особое положение РФ как самобытного государства-цивилизации;

— Путин надеется, что Дания поддержит предложение РФ о создании комиссии для выяснения обстоятельств ЧП на «Северных потоках»;

— Двусторонние контакты РФ и Норвегии сведены сейчас к минимуму, это не отвечает интересам двух народов;

— Россия выступает за всестороннее развитие отношений с Северной Македонией;

— Россия ценит взвешенный подход Мексики к урегулированию международных проблем;

— Россия намерена углублять сотрудничество с Зимбабве, в том числе развивать промышленную кооперацию;

— Россия продолжит выполнять взятые на себя обязательства по комплексному развитию Абхазии;

— Отношения РФ и США переживают глубокий кризис;

— Россия всегда выступала за то, чтобы выстраивать отношения с США на принципах равенства и уважения, будет делать так и дальше;

— Использование Вашингтоном цветных революций и поддержка госпереворота в Киеве в 2014 году привела к сегодняшнему конфликту на Украине;

— Поддержка Вашингтоном госпереворота в Киеве в 2014 году привела к деградации отношений между РФ и США;

— Россия категорически осуждает любое внешнее вмешательство во внутренние дела Ирака;

— Отношения ЕС и России сильно деградировали, Евросоюз инициировал геополитическое противостояние с РФ. Россия надеется, что отношения с ЕС будут восстанавливаться.

В завершение церемонии вручения верительных грамот Владимир Путин пожелал зарубежным послам всего самого доброго и поблагодарил за встречу.

Цитаты по ТАСС.

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