В апреле 2025 года на исторической шкале края будет отсечён важный рубеж — 10-летняя годовщина с момента смены караула на главном политическом посту Кубани.
Важные встречи: губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и Владимир Путин
В 2015 году широкой общественности Кубани стало известно имя Вениамина Кондратьева. Весной, десять лет назад, после досрочного прекращения полномочий главы региона Александра Ткачёва именно Кондратьева президент России Владимир Путин рекомендовал в качестве исполняющего обязанности губернатора Краснодарского края.
Вместо введения
Тогда Вениамин Кондратьев работал в Москве заместителем управляющего делами президента России, и глава государства имел возможность оценить профессиональные качества кандидата — уроженца одного из главных сельскохозяйственных регионов страны. Рекомендовал Кондратьева и сам Ткачёв, в течение многих лет работавший с ним бок о бок в администрации Краснодарского края.
«Край для вас — это родное место, то место, где вы очень долго работали, жили, знаете ситуацию там не понаслышке. По словам губернатора, являетесь очень хорошим специалистом и знаете людей, разбираетесь в отрасли, которая там является ведущей, но в то же время являетесь и подготовленным, хорошим юристом. Думаю, что всё это вам поможет в работе на новом участке», — сказал Владимир Путин на первой рабочей встрече с и. о. губернатора Краснодарского края.
Вениамин Кондратьев поблагодарил президента за доверие и тогда впервые обозначил свои приоритеты в качестве главы региона, которыми руководствуется по сей день.
«Необходимо особое внимание обратить на сельское хозяйство как номер один в экономике края, и для себя я принципиально важным вижу создание финансово-экономических условий [для всех] — начиная с фермера и заканчивая крупными агрохолдингами — для выращивания, производства и реализации сельхозпродукции.
Второй аспект, также принципиально важный в экономике края, — это санаторно-курортный бизнес, и, я считаю, потенциал Черноморского побережья достаточно высок в части именно межсезонного отдыха, есть куда расти и к чему стремиться, а также Азовское побережье. <…>
С точки зрения инвестиционной привлекательности в силу географического положения Краснодарский край для инвестора интересен. Но принципиально важно, чтобы инвестор, заходя на площадку, перешёл, так сказать, «от макета к пакету»: нужно найти баланс между интересами субъекта и инвестора, чтобы уже при заключении определённых инвестиционных контрактов он получал бы весь пакет документов для реализации своего инвестпроекта и не ходил по кабинетам. <…>
Хотел бы отметить принципиально важный для меня момент — это казачество. Для себя я вижу принципиальной его поддержку, потому что казачество сегодня уже не фольклорная группа: это достаточно сплочённая, объединённая часть жителей края, которая сохранила свою самобытность, принципы своих предков, веру в Бога, безграничную любовь к своей земле, к своей стране».
На следующий день после встречи с президентом исполняющий обязанности губернатора Краснодарского края был представлен общественности, и в ходе своего приветственного выступления сказал следующее:
«Я знаю край, я знаю регион, знаю сильные и слабые стороны его жизнедеятельности. И, поверьте, все, что сделало его сильным и тех, кто его сделал сильным, я возьму с собой. А то, что сделало его уязвимым и кто сделал его уязвимым, мне с ними не по пути!»
Сразу после Кондратьев взялся за формирование команды и масштабную инспекцию: социальной инфраструктуры, строительной сферы, спортивных объектов, финансовых вопросов, провёл приём граждан, в ходе которого в ручном режиме решил проблемы обратившихся кубанцев — от глубоко личных до общественно значимых.
К Единому дню голосования в сентябре результаты работы врио губернатора даже за такой короткий срок стали очевидны и нашли своё подтверждение в бюллетенях голосующих кубанцев — на досрочных выборах главы Краснодарского края Вениамин Кондратьев набрал 83,64 % голосов избирателей и официально стал губернатором Кубани.
Цель — результат
За 10 лет президент России и губернатор Кубани встречались многократно, что и понятно. Краснодарский край — в тройке регионов страны по населению, лидер в сельском хозяйстве и в курортной сфере, но главное даже не это.
Основное — это невероятно высокий потенциал региона. И вот то, как этот ресурс используется для реализации возможностей — во многом как раз-таки и определялось встречами главы государства и губернатора Кубани.
Госсоветы, визиты, селекторы по видеосвязи, протокольные встречи и многие другие форматы. Можно что угодно думать и даже говорить вслух о скучном официозе, но без личного общения лидеров страны и региона ни о каком развитии последнего речи быть не может.
Диалог между местным и федеральным уровнем власти — это поворотные пункты истории края. Без преувеличения. Смыслы, озвученные во время таких встреч — становятся планами, затем — целями. Их достижение — рост экономики, а значит и благосостояния всех жителей.
Президиум Госсовета
Следующие встречи Вениамина Кондратьева с Владимиром Путиным проходили в рамках заседаний президиума Госсовета, в состав которого губернатор Краснодарского края ожидаемо вошёл.
В 2016 году на этих заседаниях только обсуждалось то, что сейчас кажется привычным. Предоставление фермерам земли без торгов, передача пляжей края в муниципальную собственность, возможность введения курортного сбора, повышение привлекательности российских курортов, в частности Краснодарского края, решение транспортных вопросов, развитие терминальных мощностей на Таманском полуострове, финансирование обустройства подъездных путей со стороны Краснодарского края к Крымскому мосту, который тогда только начали строить.
Перенесёмся в 2024 год. Темы те же, но масштабы потрясают. На рабочей встрече в Краснодаре с главой Кубани Владимир Путин озвучивает, казалось бы, недостижимые цифры.
«Инвестиции в санаторно-курортную отрасль выросли просто невероятно — с 18,6 млрд до почти полутриллиона — 488 млрд», — отметил президент.
Это и неудивительно, за 10 лет турпоток в Краснодарский край вырос в 1,5 раза. С 13,8 млн человек до 20,1 млн человек в год — это на 6,3 млн больше.
«Если помните, при вашем же поручении и поддержке мы запретили строительство в 500-метровой зоне жилья от уреза моря. И застройщики начали продавать землю отельерам уже по доступной цене, потому что не так, как у застройщика, дом окупался за три года, а отельер, если бы он по той цене покупал землю, сотку ту же у застройщика, там 50 лет они говорили. Сегодня с момента принятия этого краевого закона с 2020 года в 20 раз увеличились инвестиции в строительство отелей и гостиниц. Сегодня в крае реализуется 48 инвестиционных проектов, то есть строится 48 отелей на сумму практически 500 млрд рублей. К концу следующего года мы получим примерно плюс 30 тысяч номеров — это, конечно, тот результат, о котором мы говорили, потому что санаторно-курортная отрасль — это тоже отрасль экономики нашего края. Мы же здравница и курорт всей страны», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.
Первый из губернаторов
Важнейшая личная встреча главы государства и Вениамина Кондратьева один на один прошла сразу после того, как Владимир Путин в четвёртый раз вступил в должность президента России в 2018 году.
Рабочую встречу провели в Сочи, и Кондратьев стал первым из губернаторов, с которым Путин встретился после инаугурации. Политологи и политтехнологи сходились во мнении, что это позитивный сигнал для главы Кубани и всего края.
Главной темой этой встречи стало развитие Краснодарского края в контексте выполнения «майского указа», а также использование водных биоресурсов, развитие сельского хозяйства и сельхозкооперации.
Вениамин Кондратьев отметил, что «майский указ» — своевременный и необходимый для всех субъектов страны, со своей стороны заверив президента, что все поручения край выполнит.
«Как представитель сельского региона могу сказать, что народ его очень ждал и очень надеется, что он будет реализован. Исходя из этого, мы скорректировали стратегию развития края до 2030 года. В первую очередь мы понимаем: чтобы выполнить все ваши поручения, конечно, необходим финансовый ресурс. Сегодня у нас ВРП — 2 трлн 300 млрд. Значит, чтобы максимально выполнить указы, он должен быть 4 трлн 500 млрд как минимум», — подчеркнул губернатор.
Стоит ли уточнять, что в 2024 году ВРП Краснодарского края достиг 5,5 трлн рублей, сильно превысив тот самый обещанный Кондратьевым «минимум».
В 2018 году в беседе о сельском хозяйстве Вениамин Кондратьев делал акцент на том, что производство собственных семян для края — стратегическая задача.
И в 2024-м на встрече в Краснодаре — цифры у президента на столе снова говорят сами за себя.
«У вас собственный семенной фонд в тысячу тонн, зерновые потребности — 420, а производство — 800. Кукурузы потребность — 10, а производство — 33,6. Подсолнечник — потребность 2,3, а производство — 13», — отмечает Владимир Путин.
Губернатор края поблагодарил президента и за вовремя оказанную поддержку в виноградарстве и виноделии.
«Не могу не сказать слов благодарности — закон о виноградарстве и виноделии. Виноградарство и виноделие — целая отрасль экономики [в крае]. А буквально ещё до 2019 года её не было, это было гаражное виноделие. А сегодня это отрасль экономики, бизнес, и уже бизнес, который хорошо зарабатывает. <…> С момента принятия закона 2019 года по сегодняшний день [март 2024] с учётом прошлого года произвели 1,5 млрд бутылок вина и шампанского. Только в прошлом году произвели 305 млн бутылок вина и шампанского. Конечно, это предмет гордости, потому что сегодня уже престижно пить вино и шампанское, которое производится в Краснодарском крае», — подчеркивает Кондратьев.
Сельское хозяйство — это то, что чаще всего волнует президента на встречах с главой житницы России. И цифры всегда впечатляют. Так, в 2015 году объём продукции составлял 340 млрд рублей, сейчас — почти 600 млрд. Пищевых продуктов — за девять лет увеличился с 318 до 623 млрд. Зерновых в крае выращивают 11 % от всего российского объёма, а риса — все 66 %.
Промышленный регион?
15-20 лет назад никто бы не мог подумать, что Кубань — житница и здравница будет славиться промышленностью. Но это произошло.
Например, завод имени Седина в Краснодаре в 2014-2015-х годах приостановил работу, сотрудникам не платили зарплату. А сейчас, за последние пару лет производственные мощности ООО «Южный завод тяжёлого станкостроения» выросли с 16 до 90 тыс. кв. метров. В период с 2021 по 2025 годы объёмы производства увеличились в 14 раз.
И на встрече с президентом в 2024 году Вениамин Кондратьев вспоминает, благодаря чему произошел такой рост в сфере, которая долгие десятилетия для Кубани казалась абсолютно несвойственной.
«Я храню вашу резолюцию, где я обратился к Вам с просьбой создать Фонд развития промышленности. И он был создан. И когда начинали, там было всего 500 млн, а сегодня 7,1 млрд рублей. И это деньги, которые пошли на модернизацию предприятий, на то, чтобы они стали современными. А у нас под импортозамещающие производства — вообще 0,1 % из этого фонда, потому что если краю нужно, если стране нужно, то, конечно, мы где-то берём риски бизнеса на себя за счёт этих фондов. Потому что Фонд развития промышленности деньги не продаёт. Нам нужны модернизированные предприятия, новые предприятия, нам нужны рабочие места, потом налоги. Поэтому, конечно, мы держим ставку до 4 %, потому что это важно для развития экономики», — рассказал Кондратьев.
Капитализация Фонда развития промышленности сейчас — 10 млрд рублей. Он предоставил 330 займов предпринимателям всего под 4 %.
Рост объёмов отгрузки промышленной продукции в крае за 9 лет вырос с 248 до 619 млрд рублей — почти в 3 раза. Объем частных инвестиций в основной капитал с 7 до 65 млрд — более, чем в 9 раз.
Что примечательно, доля промышленного комплекса в структуре валового регионального продукта превысила долю сельского хозяйства — 12,8 % против 10,3 %.
Дороги и транспортная инфраструктура
Отдельного внимания требуют наглядные результаты встреч Владимира Путина и Вениамина Кондратьева.
По инициативе губернатора Краснодарского края при всесторонней поддержке президента в 2023 году было запущено движение по Дальнему Западному обходу Краснодара. Благодаря этому объекту, транспорт, который идёт по М-4 «Дон» в сторону Краснодара по направлению в Крым, больше не заезжает в город.
«Мы с вами сегодня открываем два новых участка федеральной трассы «Дон» — это дорога в обход города Аксай в Ростовской области и дальний западный обход города Краснодара. Эти современные, более удобные скоростные магистрали запущены со значительным опережением графиков и теперь будут служить людям, работать на рост экономики и повышение качества жизни, улучшат связанность городов и посёлков, существенно сократят время для туристов, которые едут отдыхать на курорты Крыма и Кубани», — отметил Владимир Путин, открывая движение.
Вениамин Кондратьев поблагодарил главу государства за поддержку транспортной сети края.
«Я хотел бы вам сказать спасибо от имени Краснодара, краснодарцев, от жителей края за Дальний Западный обход. Эта дорога позволит и автотуристам и большегрузам больше не заезжать в Краснодар. И жителям края, конечно, тоже удобно, это сегодня очень важно, потому что дорога и на Азовское побережье, и на Крым будет короче и быстрее».
Буквально через четыре месяца открылся обход Геленджика. Комплекс развязок, шесть надземных и три подземных пешеходных перехода. Значительное сокращение пробок на этом участке в курортный сезон.
«Это безопасные съезды к селам Дивноморскому и Кабардинке. Раньше просто ждали встречный поток, чтобы он остановился, и можно было съехать и к селам, а сейчас это современнейшие и удобные транспортные развязки», — рассказал Кондратьев.
В декабре 2024 года открылась долгожданная автомагистральная артерия — скоростная трасса А-289 — от станицы Марьянской до Крымского моста — минуя все населенные пункты. Старт движению по видеосвязи дал президент Владимир Путин.
Вениамин Кондратьев традиционно поблагодарил президента, а также зампреда правительства Марата Хуснуллина, курирующего ЮФО, и «Росавтодор» за рекордные темпы реализации проекта.
Дворец самбо в Краснодаре
В 2024 году Владимир Путин посетил недавно построенный Дворец самбо в краснодарском «Городе спорта». Президент высоко оценил работу губернатора Краснодарского края в развитии самбо на Кубани и спорта в целом.
«То, что губернатор сделал по поводу самбо в школах, это здорово, конечно», — сказал глава государства, комментируя проект «Самбо в школу» и строительство новых спортивных объектов.
Спортивный кластер «Город спорта» в Краснодаре, общей площадью 110 га, помимо Дворца самбо включает в себя Ледовый дворец, «Баскет-Холл», Дворец водных видов спорта и учебно-тренировочные залы «Чемпион». Также в спорткластер войдут школа-интернат и Дворец гимнастики.
В целом за период губернаторства Вениамина Кондратьева в Краснодарском крае построено 276 объектов физической культуры и спорта, 32 центра единоборств, а до конца 2025 года они появятся абсолютно в каждом районе региона.
Спорт, курорты, сельское хозяйство, транспорт, школы, сады, строительство, поддержка бойцов СВО — сферы, на которые позитивно повлияли встречи Путина и Кондратьева, можно перечислять долго. Вывод напрашивается только один: если в истории государства принято говорить о роли одной личности, то в истории региона — минимум двух человек, от взаимопонимания которых зависит буквально всё на отдельно взятом участке большой страны.
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