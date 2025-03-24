Важные встречи: губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и Владимир Путин

Вениамин Кондратьев поблагодарил президента за доверие и тогда впервые обозначил свои приоритеты в качестве главы региона, которыми руководствуется по сей день.

«Необходимо особое внимание обратить на сельское хозяйство как номер один в экономике края, и для себя я принципиально важным вижу создание финансово-экономических условий [для всех] — начиная с фермера и заканчивая крупными агрохолдингами — для выращивания, производства и реализации сельхозпродукции.

Второй аспект, также принципиально важный в экономике края, — это санаторно-курортный бизнес, и, я считаю, потенциал Черноморского побережья достаточно высок в части именно межсезонного отдыха, есть куда расти и к чему стремиться, а также Азовское побережье. <…>

С точки зрения инвестиционной привлекательности в силу географического положения Краснодарский край для инвестора интересен. Но принципиально важно, чтобы инвестор, заходя на площадку, перешёл, так сказать, «от макета к пакету»: нужно найти баланс между интересами субъекта и инвестора, чтобы уже при заключении определённых инвестиционных контрактов он получал бы весь пакет документов для реализации своего инвестпроекта и не ходил по кабинетам. <…>

Хотел бы отметить принципиально важный для меня момент — это казачество. Для себя я вижу принципиальной его поддержку, потому что казачество сегодня уже не фольклорная группа: это достаточно сплочённая, объединённая часть жителей края, которая сохранила свою самобытность, принципы своих предков, веру в Бога, безграничную любовь к своей земле, к своей стране».