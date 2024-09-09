Глава СКР потребовал перепроверить причину смерти утонувшего в Сочи футболиста

Тело 30-летнего футболиста из Чувашии Алексея Лесина нашли на пляже «Чайка» в Адлерском районе 6 ноября 2023 года.

Следственный отдел по Адлерскому району Сочи провел процессуальную проверку. По ее результатам, а также в целях установления обстоятельств произошедшего, возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

Однако родственники погибшего уверены в том, что смерть молодого человека носит насильственный характер, и критически оценивают промежуточные результаты следствия по уголовному делу. Свою позицию они выразили через публикации в соцсетях.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову повторно доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, учитывая доводы родных погибшего, сообщает информационный центр СК России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», футболист Алексей Лесин приехал в Сочи на Всероссийские соревнования по мини-футболу. За несколько часов до смерти он отправился со своей командой в один из баров Адлера. Его туда не пустили из-за шорт.

Лесин пошел в другое заведение, которое, по словам отца, футболист покинул в 5:00. После спортсмен пошел в сторону моря. Около 8:00 тело Лесина обнаружили на берегу. Возбудили уголовное дело. Отец утонувшего футболиста предположил, что его сын упал в ливневку.