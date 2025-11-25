Глава Новороссийска рассказал о повреждениях в городе после атаки БПЛА

В результате ночной атаки украинских беспилотников в Новороссийске пострадали здания в трех районах города и селе Мысхако.

О последствиях сообщил глава города-героя Андрей Кравченко. По его словам, городские службы приступили к оценке ущерба и наведению санитарного порядка.

По предварительным данным, в Южном районе повреждения получили дома на пяти улицах. На четырех из них произошли возгорания, еще на одной фрагменты дронов повредили остекление в шести квартирах.

В Мысхако из-за попадания беспилотника в квартиру начался пожар, также окна выбило в домах еще на двух улицах. В одном из них также подтверждена кровля.

В Центральном районе повреждены окна в шести квартирах.

В Приморском районе повреждения получили фасад и забор дома, а также дорога, на которой сгорел большегруз.

«В районных администрациях уже организован сбор документов для оформления компенсационных выплат. Городские службы убирают общественные пространства. Двое жителей, находившиеся в пункте временного размещения, вернулись домой. Известно о четверых пострадавших, которые получили осколочные ранения средней и легкой степени тяжести. Обследование территорий продолжается», — написал Кравченко в Telegram.

Мэр также попросил жителей и гостей города не приближаться к обломкам БПЛА и не пользоваться вблизи мобильными телефонами.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», наиболее сложная обстановка после атаки БПЛА сложилась в Новороссийске и Геленджике. В городе-герое, по предварительным данным, повреждены по семь многоквартирных и частных домов, пострадали четыре человека.

В своих соцсетях Маргарита Симоньян предложила помощь землякам, пострадавшим от БПЛА на Кубани. СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Кубань и Ростовскую область. В результате атаки украинских беспилотников ночью 25 ноября на Краснодарский край и Ростовскую область есть погибшие и пострадавшие среди мирных граждан.

