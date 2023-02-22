Глава МЧС РФ Александр Куренков и губернатор Вениамин Кондратьев осмотрели место схода лавины в горах Сочи

Они 22 февраля посетили район санно-бобслейной трассы на горнолыжном курорте Красная Поляна.

Также в рабочей поездке приняли участие начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин и мэр Сочи Алексей Копайгородский.

«Разнообразие рельефа и климатические особенности региона обуславливают большое количество природных рисков. С учетом популярности курортов Кубани региональная система РСЧС должна обеспечивать комплексную безопасность региона. Это совместная и системная работа. В обязательном порядке в ней должны быть задействованы сотрудники и представители туристических объектов», — сказал Куренков.

Губернатор Краснодарского края сообщил, что на месте схода лавины незамедлительно развернули круглосуточный оперштаб, координирующий действия служб.

«Оперативные службы незамедлительно приступили к расчистке снега и аварийно-восстановительным работам, так как были повреждены коммунальные сети. Последствия схода лавины постарались устранить в максимально сжатые сроки. Сейчас можно с уверенностью сказать, что никаких препятствий для посещения нашего курорта нет. Вся инфраструктура работает», — сказал Кондратьев.

Копайгородский сообщил, что после схода лавины было нарушено газо- и водоснабжение на шести улицах. Также воды и газа не было в районе санно-бобслейного комплекса. В отелях курорта на уровне 1 тыс. 100 м в момент ЧС находились свыше 2 тыс. отдыхающих.

«Мы оперативно предложили гостям переселение или компенсации, однако никто не пожелал прервать свой отдых. Была открыта горячая линия. Комфортные температуры в номерах поддерживались за счет электричества. Газоснабжение объектов по временной схеме полностью восстановили вчера вечером. Все потребности гостей отелей обеспечены», — цитирует мэра Сочи пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», большая лавина сошла возле санно-бобслейной трассы в Красной Поляне 20 февраля. Лавина повредила два водовода, обеспечивающих водой Олимпийскую деревню, а также газопровод низкого давления. На месте схода лавины локально ввели режим ЧС. Газоснабжение восстановили 21 февраля.