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ФЛГР не нашел нарушений в работе жюри во время завала лыжниц в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/flgr-ne-nashel-narushenij-v-rabote-zhyuri-vo-vremya-zavala-lyzhnits-v-sochi
ФЛГР не нашел нарушений в работе жюри во время завала лыжниц в Сочи
Фото "Кубань 24"

Исполком Федерации лыжных гонок России рассмотрел результаты расследования массового падения лыжниц в гонке Спартакиады учащихся, которое произошло 8 марта на трассе «Лаура».

Заседание Исполнительного комитета Федерации лыжных гонок России состоялось 14 марта.

Исполком ФЛГР поддержал выводы, сделанные Комитетом Федерации лыжных гонок России по организации и проведению соревнований по лыжным гонкам, не найдя нарушений в работе жюри соревнования, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», массовый завал лыжниц произошел 8 марта на трассе «Лаура». Причиной стало резкое ухудшения погодных условий. Лыжницы получили травмы различной степени тяжести. Всего пострадали 17 девушек, их направили в больницы Сочи. Мужской масс-старт после завала у лыжниц отменили. По факту ЧП следователи СК РФ по Краснодарскому краю организовали процессуальную проверку.

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