Во время проведения Спартакиады учащихся в Сочи пострадали 17 лыжниц

Об этом 8 марта сообщил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

«Происшествие случилось из-за резкого ухудшения погодных условий на трассе «Лаура». Во время женской гонки произошел массовый завал и лыжницы получили травмы различной степени тяжести. Оперативно все девочки были направлены в медицинские учреждения Сочи для обследования и оказания необходимой помощи», — написал министр в Telegram.

Тимченко отметил, что сейчас из пострадавших 16 спортсменок уже находятся в расположении соревнований.

«Одна лыжница под наблюдением врачей в городской больнице № 8. Ее жизни ничего не угрожает. Мы желаем скорейшего выздоровления спортсменам и оказываем необходимую помощь», — добавил он.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», юные лыжницы на Спартакиаде в Сочи 8 марта во время массового завала получили переломы. ЧП произошло на горнолыжной трассе во время массового заезда. Проверку по факту ЧП на трассе начала и прокуратура. Мужской масс-старт на соревнованиях в Сочи после завала у лыжниц отменили.