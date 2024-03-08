Мужской масс-старт на соревнованиях в Сочи отменили после завала у лыжниц

Об отмене лыжной гонки 8 марта сообщили в Министерстве спорта России.

Мужской масс-старт на Спартакиаде учащихся, который должен был пройти 8 марта в селе Эстосадок, отменен. Представители ведомства проводят проверку по факту массового завала спортсменок, который произошел ранее этим днем, сообщает РИА «Новости».

ЧП во время гонки юных лыжниц также прокомментировала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова.

«Можно потратить годы, убеждая подростков и их родителей, что лыжи — это прекрасно, это сила и здоровье. А потом они видят сегодняшние кадры с «Лауры» и думают: «Да на фиг мне все это надо». Те, кто разрешают детям соревноваться в таких условиях и те кто, думают, что это «ничего особенного», просто не понимают, что любое такое происшествие разлетается в соцсетях и в медиа, становится куда популярнее чем любые соревнования. Здоровье — самое главное. Скорейшего восстановления всем участникам гонки на «Лауре»», — написала олимпийская чемпионка в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», юные лыжницы на Спартакиаде в Сочи 8 марта во время массового завала получили переломы. ЧП произошло на горнолыжной трассе во время массового заезда. После завала спортсменок в больницу попали более 9 человек. Проверку по факту ЧП на трассе начала и прокуратура.