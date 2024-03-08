Юные лыжницы на Спартакиаде в Сочи во время массового завала получили переломы

ЧП произошло 8 марта на горнолыжной трассе во время массового заезда юных лыжниц. После завала спортсменок в больницу попали более 9 человек.

Женская гонка с массовым стартом проходила в рамках финала Спартакиады учащихся на трассе лыжно-биатлонного комплекса «Лаура» в поселке Эсто-Садок. Спортсменкам предстояло преодолеть дистанцию в 10 км классическим стилем. Однако из-за плохих погодных условий и неудовлетворительного состояния трассы многие юные лыжницы попали в завал на одном из резких спусков. Падая друг на друга, некоторые спортсменки получили переломы и сотрясение мозга. Видео с падением попало в соцсети.

Лыжницы, которые не получили значительных травм, смогли продолжить гонку после завала. Однако 14 спортсменкам закончить масс-старт не удалось. Известно, что в больницу попали более 9 человек.

«9 человек увезли в больницу? Возможно, больше. Но там просто ушибы. Да, есть те, кто сломали запястья. Не нахожусь в больнице, поэтому не могу сказать точное количество пострадавших», — прокомментировала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

При этом она заявила, что «ничего страшного» не произошло.

«Все дело в том, что эти спортсмены даже не готовы к такой трассе. Уровень этих спортсменок очень низкий», — уточнила Вяльбе «Спорт-Экспрессу».

Участники гонки считают, что в массовом завале юных лыжниц могут быть виноваты организаторы соревнований, которые не отменили заезд из-за плохой погоды.

«Произошла, откровенно говоря, резня. Наверное, дело в том числе и в халатности организаторов. Во-первых, не надо было проводить гонку при такой низкой облачности. Во-вторых, зачем-то пустили ратрак за 30 минут до старта – он поднял лед снизу, появилась каша», – рассказал участник Спартакиады Корней Корнев.

По словам еще одной спортсменки, завал лыжниц был «очень жестким».

«Непонятно, зачем за полчаса до нашего старта запустили ратрак. Он прижал весь снег, трасса стала сырой, заледеневшей. Со спуска упали, наверное, все. У кого-то дошло до серьезных травм – прям открытых переломов. Это ужас был. Просто мясорубка. Кому-то повезло – проскочил. А кто-то нет. Это очень жестко. Проезжаешь чуть ближе, и в тумане валяются девочки. Ты за них запинаешься, улетаешь… Там у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги. Мы-то не пострадали. Инвентарь вроде живой. Ну, плечо болит, рука разодрана, ноги, комбезы все порвали. Но все равно неприятно», — цитирует лыжниц Марию Русаловскую и Дарью Малахову Sports.ru.

По факту завала лыжниц на соревнованиях в Сочи Минспорт проведет проверку.

«Во время масс-старта соревнований по лыжным гонкам Всероссийской спартакиады учащихся в связи с погодными условиями произошло ЧП. Во время гонки резко опустился туман, из-за чего ухудшилась видимость, и спортсменки получили травмы и ушибы. Минспорт России совместно с ФЦПСР (Федеральным центром подготовки спортивного резерва), региональными ведомствами и ответственными службами координирует все процессы на месте проведения соревнований. Обстоятельства произошедшего будут проанализированы и будут приняты соответствующие меры. Безопасность спортсменов всегда должна быть в приоритете», – заявили в ведомстве.

Проверку по факту ЧП на трассе начала и прокуратура.

«Прокуратурой Адлерского района организована проверка по факту травмирования лыжниц на курорте «Альпика». В связи с неблагоприятными погодными условиями получили травмы различной степени тяжести участники спортивных мероприятий. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. В рамках проверки будет дана оценка действиям организаторов мероприятия и уполномоченных лиц», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ведомства.

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