Более 70 человек пострадали из-за гололеда в Краснодаре

Непогода обрушилась на краевую столицу в первый рабочий день 2024 года — 9 января. В городе начался снегопад, а температура воздуха опустилась до отрицательных отметок.

На морозе снег и вся дождевая вода превратились в лед. На улицах краевого центра образовался сильный гололед.

По данным минздрава, за последние два дня в травмпункты Краснодара за помощью обратились 75 человек, в том числе 20 детей. Все они получили травмы различной тяжести из-за гололеда.

«Еще раз призываю проявить осторожность, а также соблюдать правила безопасного передвижения по гололеду!», — написал в Telegram министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Он призвал пожилых людей лишний раз не выходить на улицу в период гололедицы.

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