Ночью дороги Краснодара обрабатывали от гололеда 42 комбинированные машины

Краевой центр привыкает к жизни в режиме зимних морозов и снегопада. Сотрудники коммунальных служб посыпали улицы реагентами и расчищали снег.

В этой работе задействовали 42 единицы спецтехники и более 780 т песко-соляной смеси. За сутки комбинированные машины обработали от скользкости все мосты и путепроводы, магистральные улицы и дороги второй очереди.

Тротуары, остановки общественного транспорта и подземные переходы города с раннего утра расчищают более 550 сотрудников «Мусороуборочной компании». Очистить от снега и обработать от гололеда территорию во дворах многоквартирных домов должны управляющие компании.

Жителей просят соблюдать осторожность на дорогах, не выезжать на летней резине и не превышать скорость. За ситуацией на улицах краевой столицы круглосуточно следят сотрудники мэрии и ЕДДС, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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