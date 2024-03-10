СК РФ начал проверку после ЧП с ранеными во время гонки лыжницами в Сочи

В пресс-службе Следкома сообщили, что проверка по делу об инциденте, который произошел во время лыжных соревнований в Краснодарском крае, поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.

Речь идет о массовом падении спортсменок, которые участвовали в 10-километровом забеге и во время него попали в туман и снежную бурю. Несколько спортсменок получили при этом ранения различной тяжести.

По факту ЧП следователи СК РФ по Краснодарскому краю организовали процессуальную проверку.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение региональному управлению представить доклад о ходе расследования и выясненных обстоятельствах дела.

В СК по Краснодарскому краю начали процессуальную проверку по факту получения травм лыжницами во время соревнований в Сочи, сообщает пресс‑служба центрального главка ведомства.

В пятницу 10 марта во время 10-километровой лыжной гонки, которая проходила на трассе лыжно‑биатлонного комплекса «Лаура», несколько молодых спортсменок попали в, так называемый, завал, получили многочисленные травмы и были доставлены в больницу. Всего лечение потребовалось 17 спортсменкам, 14 из них являются несовершеннолетними. Большинство из них в тот же день выписали из больницы.

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