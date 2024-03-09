В больницу попали 14 несовершеннолетних лыжниц после соревнований в Сочи

Всего после массового завала в горах пострадали 17 человек.

Амбулаторное лечение получили 13 участниц гонок, еще одна — стационарное.

«В настоящее время угроза жизни здоровья участников соревнований отсутствует. По факту происшествия организована проверка», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», юные лыжницы на Спартакиаде в Сочи 8 марта во время массового завала получили переломы. ЧП произошло на горнолыжной трассе во время массового заезда. Проверку по факту ЧП на трассе начала и прокуратура. Мужской масс-старт на соревнованиях в Сочи после завала у лыжниц отменили. Происшествие случилось из-за резкого ухудшения погодных условий на трассе «Лаура».