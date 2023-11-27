Экс-инспектора ГИБДД будут судить за взятки на посту ДПС «Успенском» на Кубани

В ГСУ СК России по СКФО завершили расследование уголовного дела об участии в преступном сообществе, получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего инспектора ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по Успенскому району.

По данным следствия, в 2016-2020 годах 13 сотрудников ОМВД России по Успенскому району и трое сотрудников оперативно-розыскного отдела ОРЧ СБ ГУ МВД России по Краснодарскому краю и другие лица объединились в организованное преступное сообщество. Они систематически получали взятки на стационарном посту ДПС «Успенский» за непривлечение нарушителей к ответственности. Общая сумма составила более 2 млн рублей.

По ходатайству следствие на имущество обвиняемого наложили арест на общую сумму более 4,4 млн рублей. Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело в отношении направлено в суд.

Ранее по этому делу суд вынес приговоры в отношении бывшего начальника ОГИБДД ОМВД России по Успенскому району и двоим его подчиненным. Суд в отношении остальных 12 участников преступного сообщества продолжается. Также продолжается расследование в отношении еще нескольких неустановленных соучастников коррупционной схемы, сообщает пресс-служба СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», преступное сообщество действовало под руководством командира взвода ДПС ОМВД России по Успенскому району Сергея Бочкарева. В преступное сообщество входил также сотрудник ОМВД России по Успенскому району Краснодарского края Сиртаки Тосунов. В его отношении возбудили уголовное дело о руководстве входящим в преступное сообщество структурным подразделением с использованием своего служебного положения и получении взяток. Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 300 тыс. рублей.

Ранее по аналогичным статьям УК РФ за участие в организованном преступном сообществе осудили бывшего начальника ОГИБДД ОМВД России по Успенскому району Илью Макаренкю. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 700 тыс. рублей.

В август е 2022 следователи ГСУ по СКФО завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ОМВД по Успенскому району Виталия Пицыка, который входил в то же преступное сообщество.