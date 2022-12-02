Экс-начальника ОГИБДД по Успенскому району посадили на 5 лет за взятки с водителей большегорузов

В декабре суд вынес приговор в отношении бывшего начальника ОГИБДД ОМВД России по Успенскому району Ильи Макаренко, которого обвиняли в руководстве входящим в преступное сообщество структурным подразделением и в крупном взяточничестве.

По данным следствия, Макаренко и другие сотрудники ОМВД по Успенскому району, сотрудники ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю и другие неустановленные лица с 1 июня 2016 года до 1 марта 2020 года действовали в составе организованного преступного сообщества под руководством Сергея Бочкарева. Злоумышленники брали взятки с водителей на стационарном посту ДПС «Успенский». Общая сумма взяток превысила 2 млн рублей.

Расследование дела вели следователи ГСУ СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с ГУСБ МВД России. Суд назначил Макаренко 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 700 тыс. рублей и запретил ему на 6 лет занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах. На земельный участок и жилой дом осужденного наложили арест, сообщает пресс-служба СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», материалы в суд в отношении экс-начальника ГИБДД по Успенскому району Ильи Макаренко направили в суд в августе этого года. По данным следствия, в составе преступного сообщества было не менее 12 сотрудников полиции. Они брали деньги с водителей на посту ДПС «Успенский» на трассе Р-217 «Кавказ» в Краснодарском крае, помогая избежать им уголовной и административной ответственности. Также они обеспечивали беспрепятственный проезд водителям, которые незаконно перевозили алкогольную продукцию и другие товары.