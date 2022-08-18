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Экс-начальника ГИБДД по Успенскому району будут судить за взятки с водителей на посту ДПС

Происшествия
18.08.2022 11:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-nachalnika-ogibdd-po-uspenskomu-rajonu-budut-sudit-za-vzyatki-s-voditelej-na-postu-dps
Экс-начальника ГИБДД по Успенскому району будут судить за взятки с водителей на посту ДПС
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

ГСУ СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу завершило расследование уголовного дела в отношении сотрудника полиции, входившего в преступное сообщество.

По версии следствия, с 1 июня 2016 года до 1 марта 2020 года начальник отдела ГИБДД по Успенскому району Илья Макаренко и несколько его коллег, а также сотрудники оперативно-розыскной части ГУ МВД России по Краснодарскому краю объединились в организованное преступное сообщество. Злоумышленники получали взятки от водителей на посту ДПС «Успенский» на трассе Р-217 «Кавказ» и помогали им избежать ответственности за правонарушения. Всего полицейские получили 2 млн рублей от разных людей.

В отношении бывшего начальника ОГИБДД ОМВД России по Успенскому району возбудили уголовное дело о руководстве входящим в преступное сообщество структурным подразделением с использованием своего служебного положения и взяточничестве. Следствие собрало достаточно доказательств. Материалы дела в отношении экс-начальника районного ОГИБДД направили в суд. Расследование в отношении других участников преступного сообщества продолжается, сообщает пресс-служба СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в начале августа следователи ГСУ по СКФО завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ОМВД по Успенскому району Виталия Пицыка. Он вместе с 11 коллегами действовал в составе той же самой организованной группы. Полицейские обеспечивали беспрепятственный проезд водителям, которые незаконно перевозили алкогольную продукцию и другие товары.

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