В Краснодарском крае бывшего полицейского будут судить за получение взяток на посту ДПС

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Следователи ГСУ по СКФО завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ОМВД по Успенскому району Виталия Пицыка. Его обвиняют в получении взяток, участии в преступном сообществе и злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, Пицык вместе с 11 коллегами из ОМВД по Успенскому районе и сотрудниками Оперативно-розыскной части краевого МВД действовал в составе организованной группы. С июня 2016 года по март 2020 года они систематически получали взятки на общую сумму более 2 млн рублей.

Полицейские брали деньги с водителей на посту ДПС «Успенский» на трассе Р-217 «Кавказ» в Краснодарском крае, помогая избежать им уголовной и административной ответственности. Также они обеспечивали беспрепятственный проезд водителям, которые незаконно перевозили алкогольную продукцию и другие товары.

Следователи собрали достаточно доказательств по уголовному делу в отношении Пицыка и направили его для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

Читайте также: в Краснодарском крае экс-замначальника отдела ГИБДД посадили на 9 лет за взятки с подчиненных.