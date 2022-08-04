В Краснодарском крае экс-замначальника отдела ГИБДД посадили на 9 лет за взятки с подчиненных

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор в отношении бывшего полицейского, которого обвиняли в 15 эпизодах получения взяток, в августе вынес Первомайский районный суд Краснодара.

По данным следствия, с 18 января 2017 по 30 июля 2018 года заместитель начальника ОГИБДД ОМВД по Красноармейскому району потребовал у 15 подчиненных инспекторов систематически передавать ему взятки. Злоумышленник обещал в обмен на это покровительство и попустительство по службе. В случае отказа он угрожал подчиненным дисциплинарной ответственностью, лишением поощрений и роста по службе, а также увольнением из МВД, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Инспекторы согласились и с января 2017 по июль 2018 года перечисляли на банковскую карту начальника суммы в размере от 15 тыс. до 285 тыс. рублей. Всего злоумышленник получил от подчиненных более 1,5 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о получении взяток. Суд назначил обвиняемому 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 10 млн рублей штрафа. Мужчину на 7,5 лет лишили права занимать должности на государственной службе. На банковские счета подсудимого наложили арест для обеспечения выплаты штрафа. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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