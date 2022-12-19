Еще одного экс-полицейского посадили на 3,5 года за взятки с водителей большегрузов в Краснодарском крае

Приговор в отношении бывшего сотрудника ОМВД РФ по Успенскому району в декабре вынес Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.

По данным следствия, 12 сотрудников ОМВД России по Успенскому району и трое сотрудников ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю, а также другие неустановленные лица с 1 июня 2016 года до 1 марта 2020 года на посту ДПС «Успенский» брали взятки с водителей грузовиков за непривлечение их к ответственности за различные нарушения. Всего злоумышленники получили 2 млн рублей. Преступное сообщество действовало под руководством командира взвода ДПС Сергея Бочкарева.

В преступное сообщество входил также сотрудник ОМВД России по Успенскому району Краснодарского края Сиртаки Тосунов. В его отношении возбудили уголовное дело о руководстве входящим в преступное сообщество структурным подразделением с использованием своего служебного положения и получении взяток. Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 300 тыс. рублей.

Ранее по аналогичным статьям УК РФ за участие в организованном преступном сообществе осудили Виталия Пицыка и Илью Макаренко. Сейчас 12 других членов организованного преступного сообщества знакомятся с материалами уголовного дела, сообщает пресс-служба СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в декабре суд вынес приговор в отношении бывшего начальника ОГИБДД ОМВД России по Успенскому району Ильи Макаренко, которого обвиняли в руководстве входящим в преступное сообщество структурным подразделением и в крупном взяточничестве. Суд назначил Макаренко 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 700 тыс. рублей.