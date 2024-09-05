Два безэкипажных катера ВСУ уничтожили ночью 5 сентября в Черном море

В ночь на 5 сентября ВС РФ пресекли очередную попытку киевского режима атаковать объекты на территории России.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили над территорией Белгородской области снаряд, выпущенный из реактивной системы залпового огня «Ольха» ВСУ. Также над областью уничтожили два вражеских беспилотника.

Кроме того, три БПЛА самолетного типа ликвидировали над Курской областью, и еще два дрона — над территорией Брянской области.

Ночью силы Черноморского флота обнаружили и уничтожили два безэкипажных катера. Их заметили на северо-востоке акватории Черного моря, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», атаку безэкипажных катеров отражают в Новороссийске. Об этом ночью 5 сентября сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

В городе около 1:20 включили сирену. Движение в районе набережной от Исаева до Мысхако закрыли. Утром стало известно, что школы и детсады Новороссийска работают в штатном режиме.