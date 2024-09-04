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В Новороссийске сработала сирена об опасности атаки безэкипажных катеров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-srabotala-sirena-ob-opasnosti-ataki-bezekipazhnyh-katerov
В Новороссийске сработала сирена об опасности атаки безэкипажных катеров
Фото t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Глава Новороссийска Андрей Кравченко ночью 5 сентября предупредил жителей об опасности атаки безэкипажных катеров. В городе около 1:20 включили сирену.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Угроза атаки безэкипажных катеров», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Жителей первой береговой линии попросили не подходить к окнам, укрыться в глубине комнат, не выходящих на море, в туалетах и ванных. При нахождении на улице около моря следует как можно скорее укрыться. Нельзя снимать и выкладывать фото и видео работы ПВО и спецслужб.

Жителей города-героя просят сохранять спокойствие, следить за новостями в соцсетях главы, администрации, по радио «Новая Россия» (104 FM) и на телеканале «Новороссийск».

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