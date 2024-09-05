В Новороссийске закрыли движение в районе набережной от Исаева до Мысхако

В связи с отражением атаки безэкипажных катеров в Новороссийске жителей первой береговой линии просят вообще не выходить на улицу.

В районе набережной от улицы Исаева до Мысхако ограничили движение транспорта ради безопасности населения. Также на указанном участке закрыли пляжи, сообщается в Telegram-канале мэра Новороссийска Андрея Кравченко.

Гражданам еще раз напомнили об опасности прогулок по набережной во время действия сигнала тревоги и отражения атак БЭК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жителей города-героя ночью 5 сентября предупредили об опасности атаки безэкипажных катеров. В городе около 1:20 включили сирену. Через час глава города Андрей Кравченко сообщил о том, что идет отражение атаки безэкипажных катеров.