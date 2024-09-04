Атаку безэкипажных катеров отражают в Новороссийске — мэр Кравченко

Ночью 5 сентября жителей города-героя предупредили об опасности атаки безэкипажных катеров. В городе около 1:20 включили сирену.

Через час глава города Андрей Кравченко сообщил о том, что идет отражение атаки безэкипажных катеров.

«Особое внимание жителям первой первой береговой линии — не выходить на улицу! Находиться в помещении без стекол!» — предупредил мэр в своем Telegram-канале.

По словам местных жителей, в море слышна стрельба, вспышки также видно из окон.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», нельзя снимать и выкладывать фото и видео работы ПВО, средств защиты города и спецслужб.

Жителей Новороссийска просят сохранять спокойствие, следить за новостями в соцсетях главы, администрации, по радио «Новая Россия» (104 FM) и на телеканале «Новороссийск».