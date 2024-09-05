Школы и детсады Новороссийска работают в штатном режиме после атаки БЭК ВСУ

Ночью 5 сентября глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что идет отражение атаки безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины.

Утром родители школьников города-героя получили сообщения о том, что школы и детские сады готовы принять детей в штатном режиме. Однако отправлять ли сегодня ребенка в учебное заведение, родители решают самостоятельно.

«По школам и СОШ ограничений нет. Все ограничения ранее анонсированы в канале главы города», — сообщил заместитель мэра Новороссийска Александр Яменсков.

Вице-мэр добавил, что сейчас движение по проспекту Ленина доступно без ограничений. Общественный транспорт также работает в штатном режиме.

Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие, следить за новостями в соцсетях главы, администрации, по радио «Новая Россия» (104 FM) и на телеканале «Новороссийск».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в городе около 1:20 включили сирену. Через час глава города Андрей Кравченко сообщил о том, что идет отражение атаки безэкипажных катеров.

В районе набережной от улицы Исаева до Мысхако ограничили движение транспорта. Также на указанном участке закрыли пляжи.