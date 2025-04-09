Дождь со снегом и гололедицу прогнозируют 10 апреля в Краснодарском крае

В четверг на Кубани будет пасмурно, ожидаются осадки и похолодание. В отдельных районах утром возможен туман.

По данным синоптиков, местами в крае пройдут дождь и мокрый снег, местами возможны сильные осадки, в горах выпадет снег. Ночью и утром в регионе ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, в южной и восточной половинах края — сильное налипание мокрого снега. На дорогах возможно образование гололедицы.

Температура воздуха ночью составит 0…+5 °С. При этом ночью и утром местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1…-3 °С. В юго-восточных предгорных районах температура опустится до -1…-6 °С, а в горах ночью ожидается до -6…-11 °С.

Днем температура воздуха поднимется до +5…+10 °С, в юго-восточных предгорных районах местами до +2…+7 °С, в горах — до -3…-8 °С.

Ветер будет дуть западной четверти 4-9 м/с, днем в западной половине края местами порывы будут достигать 15-18 м/с.

На Черноморском побережье небо затянут тучи, пройдет дождь, ночью и утром местами — с мокрым снегом. Температура воздуха ночью опустится до +1…+6 °С, днем будет немного теплее +6…+11 °С.

В Краснодаре в четверг также будет пасмурно, ночью и утром возможен дождь с мокрым снегом, днем — небольшой дождь. Ветер западной четверти 4-9 м/с, днем временами прогнозируются порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 °С, днем +8…+10 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», штормовое предупреждение из-за мокрого снега объявили 9 апреля на Кубани. Также жителей Сочи предупредили о сильных снегопадах в горах 9 и 10 апреля. Кроме того, в горах Сочи на высоте более 1,5 тыс. м с 9 апреля по 11 апреля есть опасность схода лавин.

Также действует штормовое предупреждение о заморозках. По прогнозам синоптиков, ночью и утром 10, 11, 12 и 13 апреля местами в Краснодарском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1°C …-3°C , в юго-восточных предгорных районах -1°C…-6°C.

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