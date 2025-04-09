Заморозки до -6°C ожидаются в Краснодарском крае с 10 по 13 апреля

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение о заморозках.

По прогнозам синоптиков, ночью и утром 10, 11, 12 и 13 апреля местами в Краснодарском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1°C …-3°C , в юго-восточных предгорных районах -1°C…-6°C.

В связи с заморозками на поверхности почвы возрастает риск повреждения и гибели цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур, а также теплолюбивых растений. Рекомендуется принять меры по защите растений.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно звонить по номерам 112, 01, 101 или 8 (861) 250-60-34, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», штормовое предупреждение из-за мокрого снега объявили 9 апреля на Кубани. Также жителей Сочи предупредили о сильных снегопадах в горах 9 и 10 апреля. Кроме того, в горах Сочи на высоте более 1,5 тыс. м с 9 апреля по 11 апреля есть опасность схода лавин.

Подпишись, здесь всегда интересно.