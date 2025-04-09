Штормовое предупреждение из-за мокрого снега объявили 9 апреля на Кубани

По прогнозам синоптиков с 09:00 утра и в течение суток 9 апреля, а также ночью и утром 10 апреля в южной и восточной частях Краснодарского края ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимости предпринять меры предосторожности, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, а при обнаружении их обрыва линий звонить в экстренные службы. Также нужно закрепить слабоукрепленные конструкции в своих дворах, следить за состоянием энерго-, газо-, водо-, теплоснабжения.

Нужно обращать внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, использовать непромокаемую одежду и обувь и, если ветер застанет на улице, скрываться в подземных переходах или подъездах зданий.

При усилении ветра необходимо укрыться в подвальных помещениях. Нельзя находиться у стен домов — возможно падение кровельных материалов, также не стоит прятаться на остановках общественного транспорта, приближаться к рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям и линиям электропередачи.

В случае ЧС необходимо звонить по номерам: 112, 01, 101 или 8 (861) 250-60-34, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: дожди с мокрым снегом и до -4 °С ночью ожидаются на Кубани 9 апреля.

Подпишись, здесь всегда интересно.