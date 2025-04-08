Дожди с мокрым снегом и до -4 °С ночью ожидаются на Кубани 9 апреля

В Краснодаре в среду прогнозируется переменная облачность преимущественно без осадков.

По данным синоптиков, 9 апреля в краевой столице температура воздуха ночью составит 0…+2 °С, днем — +6…8 °С.

В целом на Кубани в этот день местами пройдут дожди с мокрым снегом, в горах ночью и утром возможен снегопад. Ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Средняя температура воздуха по краю ночью составит 0…+5 °С, местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1…-2 °С, в юго-восточных предгорных районах -1…-4 °С. Днем воздух прогреется до +3…8 °С.

На Черноморском побережье местами пройдет дождь, порывы ветра могут достигать 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут +1…6 °С, днем — +6…11°С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дожди с грозами обрушатся на Сочи 8 и 9 апреля. По поручению мэра Сочи Андрея Прошунина все городские службы перевели в усиленный режим работы.

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