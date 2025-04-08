Дожди с грозами обрушатся на Сочи 8 и 9 апреля

По поручению мэра Сочи Андрея Прошунина все городские службы переведены на усиленный режим работы.

По прогнозам синоптиков, на территории города-курорта и ФТ Сириус ожидается дождь, местами сильный, возможны грозы.

Жителям и гостям курорта рекомендуют брать с собой зонты и соблюдать меры предосторожности. В случае возникновения ЧС необходимо звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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