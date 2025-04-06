Заморозки до -4°С ожидаются в Краснодарском крае

По прогнозам синоптиков, заморозки в Краснодарском крае ожидаются ночью и утром с 9 по 11 апреля.

Уточняется, что местами на Кубани температура понизится до -1°С — -2°С, а в юго-восточных предгорных районах — до -4°С. Это относится к категории опасного явления, сообщает пресс-служба Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края.

В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельхозкультур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений.

В случае ЧС нужно звонить по номерам 112, 01, 101, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дожди с грозами и ветер до 20 м/с ожидаются в Краснодарском крае 6 апреля. Температура воздуха ночью опустится до 5…10 °С, днем будет 12…17 °С. В горах ночью прогнозирует понижение до минусовых значений. Днем ожидается не выше 1…6 °С. На Азовском побережье местами до 10…15 °С.

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